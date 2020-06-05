Смерть ребенка в детсаду Запорожья: подозреваемую в убийстве няню арестовали

Суд (фото - pixabay.com)

Шевченковский районный суд Запорожья избрал меру пресечения воспитательнице нелегального детского сада, которую подозревают в убийстве годовалой девочки. Об этом сообщает "Укринформ".

Няня останется под стражей до 2 августа включительно. Женщине предъявили подозрение по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) УК. Санкция - от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Во время судебного заседания прокурор предоставил видео с камер, которые были установлены в квартире няни.

"Мы установили все обстоятельства. Мы видим, что дети были без присмотра. Мы видим, что она бьет одного ребенка, потом толкает другого. Она закрыла рот ребенку... подушка закрыла все лицо ребенка", - прокомментировал адвокат семьи погибшей Теймур Мамедов.

В полиции рассказали , что о смерти девочки 29 мая в 10:45 им сообщили медики скорой помощи, которая была вызвана в детсад. Врачи, по словам правоохранителей, констатировали смерть "вследствие закрытия дыхательных путей желудочным содержимым".

Полиция установила, что мать добровольно привела своего ребенка в квартиру 51-летней женщины, где хозяйка устроила детсад. Разрешения на это, по информации правоохранителей, у женщины не было.

Замглавы Нацполиции в Запорожской области Олег Григоров заявил, что изъятая видеозапись и следственные действия "позволили доказать причастность хозяйки нелегального детсада к совершению особо тяжкого умышленного преступления".