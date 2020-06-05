Смерть ребенка в детсаду Запорожья: подозреваемую в убийстве няню арестовали

Шевченковский районный суд Запорожья избрал меру пресечения воспитательнице нелегального детского сада, которую подозревают в убийстве годовалой девочки. Об этом сообщает "Укринформ".
Няня останется под стражей до 2 августа включительно. Женщине предъявили подозрение по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) УК. Санкция - от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
Во время судебного заседания прокурор предоставил видео с камер, которые были установлены в квартире няни.
"Мы установили все обстоятельства. Мы видим, что дети были без присмотра. Мы видим, что она бьет одного ребенка, потом толкает другого. Она закрыла рот ребенку... подушка закрыла все лицо ребенка", - прокомментировал адвокат семьи погибшей Теймур Мамедов.