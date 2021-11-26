Смертельное ДТП в Харькове. Водитель фуры был пьян и ехал на красный – полиция

По данным следствия, водитель фуры MAN был пьян и проехал на красный перед смертельным ДТП на въезде в Харьков. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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В результате освидетельствования установлено, что водитель фуры был в состоянии алкогольного опьянения, пишут правоохранители. Он задержан после оказанной помощи медиков, открыто уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (до 10 лет тюрьмы), решается вопрос о вручении подозрения.

По данным полиции, MAN ехал по кольцевой дороге со стороны села Затишье и пересек перекресток на красный сигнал светофора. После этого фура столкнулась с Chevrolet Nubira, перевернулась на левую сторону и раздавила такси Renault Logan на встречной полосе. Кроме того, были повреждены автомобиль Suzuki CX-4 на встречной полосе и еще одна фура MAN.

В результате ДТП погибли водитель такси и двое пассажиров: 49-летняя женщина и трехлетняя девочка. В больницах находятся водители Chevrolet и Suzuki, 51-летнему пассажиру Chevrolet оказали медпомощь на месте.

26 октября в Харькове автомобиль Infiniti, которым управлял 16-летний подросток, выехал на красный свет и протаранил Chevrolet. Водитель Chevrolet погиб, находившихся в Infiniti госпитализировали.

11 ноября на проспекте Науки в Харькове автомобиль Toyota на пешеходном переходе сбил двух 13-летних подростков. Пострадавшие госпитализированы, водитель был под воздействием наркотиков.

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Марк Сировой

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