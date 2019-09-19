Смертельный пожар в отеле Одессы: подозреваемых уже четверо

Одесская гостиница Токио Стар после пожара (Фото - Думская)

По делу о смертельном пожаре в одесской гостинице Токио-Стар появился еще один подозреваемый - главный инженер отеля. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину подозревают в нарушении требований пожарной безопасноти, что повлекло тяжкие последствия. В прокуратуре установили, что с 2009 года он фактически отвечал за исправность систем и подбор для работы лиц для ремонта сантехники и электрооборудования, руководил ими.

"Вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за соблюдение пожарной безопасности в гостинице", - заявили в прокуратуре. Добавив, что подчинялись они непосредственно владельцам отеля.

В прокуратуре отмечают, что из-за нарушений пожарной безопасности отель в 2012 году отель прекратил работу, а возобновил под видом другого объекта. "В июле этого года в отеле неоднократно срабатывали автоматы защиты электрооборудования, однако меры для установления причин неполадок и их устранения приняты не были", - сказано в сообщении.

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