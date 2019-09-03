Сотня капканов в центре города. В Харькове прошел протест: фото

Площадь Конституции в Харькове (фото - depositphotos)

Сегодня в Харькове на площади Конституции прошла акция "Узники Кремля", сообщает Восточный Вариант.

Участники протеста установили в центре города информационную палатку и 120 капканов, что равняется количеству незаконно удерживаемых в РФ украинцев.

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Фото: Восточный Вариант

Фото: Восточный Вариант

"На сегодня это 96 политзаключенных и 24 военнопленных моряков. В центре инсталляции расположен информационный стенд, на котором будет размещена информация о политзаключенных и целях акции. Также работает палатка, в которой харьковчане смогут получить специально созданную к акции тематическую газету с информацией и историями политзаключенных", - рассказали организаторы.

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