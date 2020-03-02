Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Совершивший аварийную посадку в Одессе турецкий Boeing режут на металл

Совершивший аварийную посадку в Одессе турецкий Boeing режут на металл - Фото
Фото: dumskaya.net
02.03.2020, 09:09

Из-за деформации передней части фюзеляжа самолет окончательно признали не подлежащим восстановлению

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, совершивший аварийную посадку в аэропорту Одессы 21 ноября, начали разбирать на части в соответствии с решением комиссии, прибывшей из Турции. Об этом сообщает Думская.

Бригада из десяти турецких специалистов несколько дней снимает с борта оборудование, агрегаты и другие элементы кабины пилотов и пассажирского салона.

По данным издания, Turkish Airlines долгое время искала пути решения проблемы и даже рассматривала план перегона аварийного самолета в Стамбул или на одно из ремонтных авиапреприятий Украины.

Из-за деформации передней части фюзеляжа самолет окончательно признали не подлежащим восстановлению.

С 23 ноября Boeing находится под охраной на одной из стоянок аэропорта. "Сразу после аварии авиакомпания заклеила специальной лентой все надписи на фюзеляже, включая логотип на киле", - уточняется в сообщении.

Предполагается, что  узлы, агрегаты, оборудование, кресла будут демонтированы для нужд Turkish Airlines. Двигатели тоже снимут и отправят в ремонт, после чего самолет утилизируют при помощи специальной техники.

24 февраля, когда Одессу накрыл шторм, носовую часть фюзеляжа сдуло со специальной подставки-ложемента, на которой он стоял из-за отсутствия передней стойки шасси. 25 февраля носовую часть подняли краном и поставили на новую стойку.

  • 21 ноября в одесском аэропорту Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines надломил стойку переднего шасси во время посадки. Никто не пострадал.
Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
одесса boeing
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 