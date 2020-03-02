Совершивший аварийную посадку в Одессе турецкий Boeing режут на металл

Фото: dumskaya.net

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, совершивший аварийную посадку в аэропорту Одессы 21 ноября, начали разбирать на части в соответствии с решением комиссии, прибывшей из Турции. Об этом сообщает Думская.

Бригада из десяти турецких специалистов несколько дней снимает с борта оборудование, агрегаты и другие элементы кабины пилотов и пассажирского салона.

По данным издания, Turkish Airlines долгое время искала пути решения проблемы и даже рассматривала план перегона аварийного самолета в Стамбул или на одно из ремонтных авиапреприятий Украины.

Из-за деформации передней части фюзеляжа самолет окончательно признали не подлежащим восстановлению.

С 23 ноября Boeing находится под охраной на одной из стоянок аэропорта. "Сразу после аварии авиакомпания заклеила специальной лентой все надписи на фюзеляже, включая логотип на киле", - уточняется в сообщении.

Предполагается, что узлы, агрегаты, оборудование, кресла будут демонтированы для нужд Turkish Airlines. Двигатели тоже снимут и отправят в ремонт, после чего самолет утилизируют при помощи специальной техники.

24 февраля, когда Одессу накрыл шторм, носовую часть фюзеляжа сдуло со специальной подставки-ложемента, на которой он стоял из-за отсутствия передней стойки шасси. 25 февраля носовую часть подняли краном и поставили на новую стойку.

21 ноября в одесском аэропорту Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines надломил стойку переднего шасси во время посадки. Никто не пострадал.