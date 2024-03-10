Стрельба из "травматов" в Кривом Роге. Пострадавший госпитализирован, идет следствие: фото
В Кривом Роге неизвестные стреляли в мужчину из травматического оружия – его госпитализировали. Правоохранители устанавливают стрелявших. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
В полицию поступило сообщение о стрельбе на территории Покровского района Кривого Рога, на место выехали правоохранители.
В результате стрельбы из травматического оружия пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу, отмечают в полиции.
Правоохранители начали расследование по статье о хулиганстве, максимальное наказание – семь лет тюрьмы.
Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления, принимают меры, чтобы установить и задержать причастных лиц, подытожили в ведомстве.
- В начале февраля в Никополе Днепропетровской области был расстрелян автомобиль заместителя городского главы – чиновник погиб на месте. Впоследствии Офис генпрокурора сообщил о задержании подозреваемого в убийстве – это местный житель.
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