Стрілянина з "травматів" у Кривому Розі: постраждалого ушпиталили, йде слідство – фото

Розпочато розслідування за статтею про хуліганство, максимальне покарання – сім років ув'язнення

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Кривому Розі невідомі стріляли у чоловіка з травматичної зброї – його ушпиталили. Правоохоронці встановлюють осіб, що стріляли. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

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До поліції надійшло повідомлення про стрілянину на території Покровського району Кривого Рогу, на місце виїхали правоохоронці.

Унаслідок стрілянини з травматичної зброї постраждав чоловік, його ушпиталили, зауважують в поліції.

Правоохоронці розпочали розслідування за статтею про хуліганство, максимальне покарання – сім років тюрми.

Наразі поліціянти встановлюють всі обставини злочину, вживають заходи, аби встановити та затримати причетних осіб, підсумували у відомстві.

Фото: поліція Дніпропетровської області

Фото: поліція Дніпропетровської області

На початку лютого у Нікополі Дніпропетровської області був розстріляний автомобіль заступника міського голови – посадовець загинув на місці. Згодом Офіс генпрокурора повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві – це місцевий мешканець.

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