Стрілянина з "травматів" у Кривому Розі: постраждалого ушпиталили, йде слідство – фото
У Кривому Розі невідомі стріляли у чоловіка з травматичної зброї – його ушпиталили. Правоохоронці встановлюють осіб, що стріляли. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
До поліції надійшло повідомлення про стрілянину на території Покровського району Кривого Рогу, на місце виїхали правоохоронці.
Унаслідок стрілянини з травматичної зброї постраждав чоловік, його ушпиталили, зауважують в поліції.
Правоохоронці розпочали розслідування за статтею про хуліганство, максимальне покарання – сім років тюрми.
Наразі поліціянти встановлюють всі обставини злочину, вживають заходи, аби встановити та затримати причетних осіб, підсумували у відомстві.
- На початку лютого у Нікополі Дніпропетровської області був розстріляний автомобіль заступника міського голови – посадовець загинув на місці. Згодом Офіс генпрокурора повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві – це місцевий мешканець.
Читайте також: У Мукачеві на подвір'я депутата обласної ради хтось кинув гранату – поліція розслідує