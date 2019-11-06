Стрельба в Харькове. В полиции рассказали, куда сбежал фигурант

Место стрельбы в Харькове (Фото: Нацполиция)

Гражданин Азербайджана, который, по данным полиции, начал стрельбу возле спортклуба в Харькове вечером во вторник, сбежал в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

В полиции рассказали, что территорию Украины он покинул вчера около 22 часов - через пункт пропуска Гоптовка на границе с РФ. По словам замначальника областной полиции Андрея Шарнина, беглеца намерены объявить в международный розыск и избрать для него меру пресечения.

Вечером 5 ноября в Харькове на улице Валентиновская произошла стрельба , в результате которой пострадал один человек.

Для дачи показаний о происшествии в полицию "пригласили" 14 человек.

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