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Стрельба в Харькове. Полиция выяснила, кто открыл огонь

Стрельба в Харькове. Полиция выяснила, кто открыл огонь - Фото
Фото: отдел коммуникации полиции Харьковской области
06.11.2019, 13:07

Пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии

Полиция установила, что стрельбу возле спортклуба на улице Валентиновская в Харькове начал 36-летний гражданин Азербайджана. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Со слов очевидцев, между мужчинами произошел конфликт. Нападавший несколько раз выстрелил в 30-летнего соотечественника. Пострадавший сейчас находится в больнице с ранениями живота, ноги и предплечья. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

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Полиция "пригласила" в участок 14 студентов для дачи показаний. Их отпустили под обязательство явки по вызову следователя. Следствие по  ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УКУ (покушение на умышленное убийство) продолжается.

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