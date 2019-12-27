Суд установил залог 3 млн грн для экс-чиновницы Черкассыоблэнерго

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС, - ред.) избрал меру пресечения бывшей исполняющей обязанности главы правления ОАО Черкассыоблэнерго, которая подозревается в присвоении средств предприятия на сумму в 313 млн грн и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"По решению суда к подозреваемой применена мера пресечения в виде залога в размере 3 млн 783 600 грн", - отметили в пресс-службе.

На подозреваемую возложены дополнительные обязанности, среди которых: прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, суд по каждой требованию; не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда; уведомлять следователя об изменении своего места жительства и/или места работы; сдать на хранение в соответствующие органы власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Ранее было установлено, что в 2015-2016 годах исполняющая обязанности главы правления Черкассыоблэнерго и первый замглавы правления, действуя в интересах частной компании - ЧАО ХК Энергосети путем подписания договоров о переводе долга и замены должника, завладели средствами, которые должны были поступить от ОАО Азот в ПАО Черкассыоблэнерго.

Действия должностных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины.