Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суд установил залог 3 млн грн для экс-чиновницы Черкассыоблэнерго

Суд установил залог 3 млн грн для экс-чиновницы Черкассыоблэнерго - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
27.12.2019, 12:37

И.о. экс-главы правления ОАО Черкассыоблэнерго подозревается в присвоении 313 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС, - ред.) избрал меру пресечения бывшей исполняющей обязанности главы правления ОАО Черкассыоблэнерго, которая подозревается в присвоении средств предприятия на сумму в 313 млн грн и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"По решению суда к подозреваемой применена мера пресечения в виде залога в размере 3 млн 783 600 грн", - отметили в пресс-службе.

На подозреваемую возложены дополнительные обязанности, среди которых: прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, суд по каждой требованию; не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда; уведомлять следователя об изменении своего места жительства и/или места работы; сдать на хранение в соответствующие органы власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Ранее было установлено, что в 2015-2016 годах исполняющая обязанности главы правления Черкассыоблэнерго и первый замглавы правления, действуя в интересах частной компании - ЧАО ХК Энергосети путем подписания договоров о переводе долга и замены должника, завладели средствами, которые должны были поступить от ОАО Азот в ПАО Черкассыоблэнерго.

Действия должностных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

  • 30 марта заместитель Новоушицкого районного военного комиссара был задержан по факту вымогательства и получения взятки от призывника.
Напишите нам
вакс Черкассыоблэнерго
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 