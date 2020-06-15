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"Такого нашествия пневмоний не видел за 24 года". В больнице Сарнов бьют тревогу

"Такого нашествия пневмоний не видел за 24 года". В больнице Сарнов бьют тревогу - Фото
Иллюстративное фото: скриншот из видео Радио Свобода
15.06.2020, 13:10

В городе в Ровненской области вынуждены вызывать на работу дополнительный персонал - не хватает рук, чтобы справиться с локальной вспышкой COVID-19

В центральной районной больнице в Сарнах Ровненской области вынуждены дополнительно привлекать медперсонал: в регионе локальная вспышка коронавирусной болезни. Об этом у себя в Facebook пишет главврач больницы Василий Иванюк.

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По словам медика, в реанимации сейчас шесть тяжелых больных (один крайне тяжелый, он на неинвазивном аппарате ИВЛ).

В инфекционном отделении больницы – 23 больных, высокая температура у четверых, всем им требуется дополнительный кислород, "состояние здоровья тяжелое, у остальных пациентов - средней тяжести". На обсервации в терапевтическом корпусе - 43 пациента, все с пневмонией, у 15 из них высокая температура, в травматологии - еще семь больных (в том числе беременная женщина с тяжелой пневмонией).

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"Друзья, скажу так, за всю свою трудовую деятельность, а она насчитывает 24 года, такого нашествия пневмоний я еще не видел, и, думаю, мои коллеги тоже", - подытожил он.

По словам Иванюка, поступило еще 10 больных с пневмониями, уже есть пять ПЦР-подтверждений по коронавирусу. Он уточняет, что все заболевшие – либо из пгт Клесив, либо из окрестных сел: "К сожалению, все из одного очага".

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Евгений Пилипенко
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