Усиленный карантин во Львове продолжили до 4 апреля – Садовый

Усиленный карантин во Львове продлится до 4 апреля. Об этом сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый.

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Сегодня, 22 марта, городская комиссия Львова по ЧС приняла решение продлить усиленный карантин до 4 апреля. Ранее предполагалось, что ограничительные меры будут действовать до 28 марта.

Также комиссия приняла решение развернуть временный госпиталь для пациентов с коронавирусом на базе помещений медицинского университета, которые он арендует у Больницы скорой помощи. За сутки во Львове госпитализированы 63человека с COVID-19, выписали только троих.

Садовый отметил, что помимо дополнительных койкомест Львов остро нуждается в медработниках. За последние два дня было получено 350 обращений от врачей со всей Украины, которые готовы помочь, рассказал мэр.

По словам Садового, в городе готовится программа по поддержке бизнеса.

С 19 марта 2021 года во Львове введен усиленный карантин.

За прошедшие сутки во Львовской области выявили 937 заболевших коронавирусом, это наибольший суточный рост заболеваемости по Украине.

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Денис Юдин

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