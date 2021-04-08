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В части Херсонской области рекомендовали ввести локдаун – список ограничений

08.04.2021, 11:42
В части Херсонской области рекомендовали ввести локдаун – список ограничений - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в части Херсонской области рекомендовали ужесточить карантин и фактически ввести локдаун. Соответствующее решение приняла местная комиссия ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба местной облгосадминистрации.

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Ограничения рекомендуют ужесточить в трех из пяти районов области (по новому территориальному устройству) – в Херсонском, Скадовском и Геническом. Также карантин рекомендуется усилить в Верхнерогачицкой, Великоалександровской и Великолепетихской ОТГ.

В этих районах и ОТГ области рекомендуют запретить:

- Работу заведений общепита (баров, ресторанов, кафе и т. д.), возможна лишь работа по доставке или на вынос);

- Работу заведений общепита при отелях с 11:00 до 06:00 следующего дня (кроме доставки еды в номер);

- Работу дошкольных учебных заведений;

- Работу транспорта при заполненности более 50% мест для сидения;

- Работу непродовольственных рынков;

- Прием посетителей в спортзалах, бассейнах, фитнес-центрах, кроме членов национальных сборных и их тренеров;

- Проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных без зрителей;

- Прием посетителей заведениями культуры, проведение массовых культурных мероприятий (кроме автоконцертов, работы заповедников, производства аудиовизуальных произведений);

- Работу ТРЦ и субъектов хоздеятельности в сфере торгового и бытового обслуживания населения.

При этом смогут работать:

– Субъекты хоздеятельности, которые торгуют на 60% площадей товарами питания, топливом, горючим, лекарствами, средставми гигиены, бытовой химией, печатными СМИ, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений;

– Субъекты хоздеятельности, которые собирают и заготавливают отходы;

– Финансовые учреждения, почта, заправки (кроме зон питания);

– Учреждения медпрактики, ветпрактики;

– Ремонты транспорта, компьютеров, бытовых приборов и предметов личного употребления;

– Парикмахерские (по предварительной записи);

– Субъекты, которые занимаются деятельностью в сфере телекоммуникационных услуг.

Сейчас Херсонская область является единственным регионом Украины, который официально находится в желтой зоне карантина. За прошедшие сутки в ней выявили 474 новых заболевших коронавирусом.

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Марк Сировой
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Херсон карантин коронавирус COVID-19 локдаун херсонска область
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