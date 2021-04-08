В части Херсонской области рекомендовали ввести локдаун – список ограничений
Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в части Херсонской области рекомендовали ужесточить карантин и фактически ввести локдаун. Соответствующее решение приняла местная комиссия ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба местной облгосадминистрации.
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Ограничения рекомендуют ужесточить в трех из пяти районов области (по новому территориальному устройству) – в Херсонском, Скадовском и Геническом. Также карантин рекомендуется усилить в Верхнерогачицкой, Великоалександровской и Великолепетихской ОТГ.
В этих районах и ОТГ области рекомендуют запретить:
- Работу заведений общепита (баров, ресторанов, кафе и т. д.), возможна лишь работа по доставке или на вынос);
- Работу заведений общепита при отелях с 11:00 до 06:00 следующего дня (кроме доставки еды в номер);
- Работу дошкольных учебных заведений;
- Работу транспорта при заполненности более 50% мест для сидения;
- Работу непродовольственных рынков;
- Прием посетителей в спортзалах, бассейнах, фитнес-центрах, кроме членов национальных сборных и их тренеров;
- Проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных без зрителей;
- Прием посетителей заведениями культуры, проведение массовых культурных мероприятий (кроме автоконцертов, работы заповедников, производства аудиовизуальных произведений);
- Работу ТРЦ и субъектов хоздеятельности в сфере торгового и бытового обслуживания населения.
При этом смогут работать:
– Субъекты хоздеятельности, которые торгуют на 60% площадей товарами питания, топливом, горючим, лекарствами, средставми гигиены, бытовой химией, печатными СМИ, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений;
– Субъекты хоздеятельности, которые собирают и заготавливают отходы;
– Финансовые учреждения, почта, заправки (кроме зон питания);
– Учреждения медпрактики, ветпрактики;
– Ремонты транспорта, компьютеров, бытовых приборов и предметов личного употребления;
– Парикмахерские (по предварительной записи);
– Субъекты, которые занимаются деятельностью в сфере телекоммуникационных услуг.
Сейчас Херсонская область является единственным регионом Украины, который официально находится в желтой зоне карантина. За прошедшие сутки в ней выявили 474 новых заболевших коронавирусом.
- На 8 апреля в красной зоне карантина официально находятся Киев и 12 областей. При этом местные власти могут сами ужесточать ограничения, например, вчера решили усилить карантин в Харькове с 10 апреля.
- За прошедшие сутки в Украине выявили более 19 000 новых заболевших коронавирусом, больше всего – в Киеве и Харьковской области.
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