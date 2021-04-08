В Украине 19 419 новых заболевших COVID-19, больше всего – в Киеве и Харьковской области

Вчера, 7 апреля, в Украине выявили 19 419 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 15 415), 464 пациента умерли (сутками ранее – 481). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших 766 детей и 480 медиков. Госпитализированы 5092 человека (сутками ранее – 5587), выздоровели 10 032 (днем ранее – 11 472).

Выписан из больниц 5461 пациент (сутками ранее – 6030).

Официально за 7 апреля сделаны 128 440 тестов на коронавирус (140 224 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 57 996, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 23 647, экспресс-тестов на антиген – 46 797.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Львовской, Хмельницкой и Одесской областях.

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За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 803 998 заболевших COVID-19, из них 1 383 883 выздоровели, 35 962 – умерли. Проведено более 8,5 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 1886 заболевших за сутки;

Харьковская – 1427;

Львовская – 1255;

Хмельницкая – 1158;

Одесская – 1142;

Донецкая – 1016;

Днепропетровская – 1005;

Киевская – 976;

Запорожская – 896;

Житомирская – 869;

Черкасская – 822;

Тернопольская – 796;

Полтавская – 738;

Ровенская – 733;

Черниговская – 705;

Винницкая – 604;

Сумская – 560;

Волынская – 511;

Херсонская – 474;

Черновицкая – 413;

Николаевская – 353;

Закарпатская – 325;

Ивано-Франковская – 274;

Луганская – 264;

Кировоградская – 217.

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Денис Юдин

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