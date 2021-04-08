В Украине 19 419 новых заболевших COVID-19, больше всего – в Киеве и Харьковской области
Вчера, 7 апреля, в Украине выявили 19 419 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 15 415), 464 пациента умерли (сутками ранее – 481). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших 766 детей и 480 медиков. Госпитализированы 5092 человека (сутками ранее – 5587), выздоровели 10 032 (днем ранее – 11 472).
Выписан из больниц 5461 пациент (сутками ранее – 6030).
Официально за 7 апреля сделаны 128 440 тестов на коронавирус (140 224 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 57 996, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 23 647, экспресс-тестов на антиген – 46 797.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Львовской, Хмельницкой и Одесской областях.
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За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 803 998 заболевших COVID-19, из них 1 383 883 выздоровели, 35 962 – умерли. Проведено более 8,5 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Киев – 1886 заболевших за сутки;
Харьковская – 1427;
Львовская – 1255;
Хмельницкая – 1158;
Одесская – 1142;
Донецкая – 1016;
Днепропетровская – 1005;
Киевская – 976;
Запорожская – 896;
Житомирская – 869;
Черкасская – 822;
Тернопольская – 796;
Полтавская – 738;
Ровенская – 733;
Черниговская – 705;
Винницкая – 604;
Сумская – 560;
Волынская – 511;
Херсонская – 474;
Черновицкая – 413;
Николаевская – 353;
Закарпатская – 325;
Ивано-Франковская – 274;
Луганская – 264;
Кировоградская – 217.
- C 5 апреля в Киеве начал действовать полный локдаун: закрыли школы и садики, в транспорт пускали по спецпропускам, были многокилометровые пробки, цены на такси выросли в несколько раз, а полиция начала патрулировать парки.
- Украина вышла на первое место в Европе по суточному числу выявленных заболевших коронавирусом.
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