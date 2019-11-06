В Чернигове возросло количество больных гепатитом

Капельница (фото - pixabay.com)

В Чернигове количество больных вирусным гепатитом А по состоянию на сегодня увеличилось до 26 человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Черниговской облгосадминистрации.

По состоянию на 07:00, в больницы Чернигова госпитализировали 26 человек, у них диагностирован вирусный гепатит А (23 детей и трое взрослых).

Сейчас больные находятся в состоянии средней тяжести.

Гепатит А еще называют болезнью немытых рук, поскольку распространение болезни связано с несоблюдением правил личной гигиены.

Ранее сообщалось , что в Чернигове с подозрением на гепатит "А" были госпитализированы 12 учеников и сотрудница пищевого блока школы.

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