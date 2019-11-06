В Чернигове возросло количество больных гепатитом

В Чернигове количество больных вирусным гепатитом А по состоянию на сегодня увеличилось до 26 человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Черниговской облгосадминистрации.
По состоянию на 07:00, в больницы Чернигова госпитализировали 26 человек, у них диагностирован вирусный гепатит А (23 детей и трое взрослых).
Сейчас больные находятся в состоянии средней тяжести.
Гепатит А еще называют болезнью немытых рук, поскольку распространение болезни связано с несоблюдением правил личной гигиены.
Читайте также: Вспышка гепатита в Чернигове: в школе приостановили обучение