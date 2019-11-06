Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Чернигове возросло количество больных гепатитом

В Чернигове возросло количество больных гепатитом - Фото
Капельница (фото - pixabay.com)
06.11.2019, 12:16

Больные находятся в состоянии средней тяжести

В Чернигове количество больных вирусным гепатитом А по состоянию на сегодня увеличилось до 26 человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Черниговской облгосадминистрации.

По состоянию на 07:00, в больницы Чернигова госпитализировали 26 человек, у них диагностирован вирусный гепатит А (23 детей и трое взрослых).

Сейчас больные находятся в состоянии средней тяжести.

Гепатит А еще называют болезнью немытых рук, поскольку распространение болезни связано с несоблюдением правил личной гигиены.

  • Ранее сообщалось, что в Чернигове с подозрением на гепатит "А" были госпитализированы 12 учеников и сотрудница пищевого блока школы.

Читайте также: Вспышка гепатита в Чернигове: в школе приостановили обучение

 

Напишите нам
чернигов гепатит А
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 