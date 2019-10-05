В Черновицкой области на свадьбе отравились 72 человека

Капельница (фото - pixabay.com)

В Черновицкой области 72 человека, из них 18 детей, отравились на праздновании свадьбы в ресторане пгт Путила. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов 5 октября в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека, из них 18 детей, которые 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Оскар" пгт Путила", - заявляют в пресс-службе.

9 сентября б олее 50 детей в Одессе обратились в больницу с отравлением после обеда в школьной столовой.

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