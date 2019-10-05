Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Черновицкой области на свадьбе отравились 72 человека

В Черновицкой области на свадьбе отравились 72 человека - Фото
Капельница (фото - pixabay.com)
05.10.2019, 10:45

Среди них 18 детей

В Черновицкой области 72 человека, из них 18 детей, отравились на праздновании свадьбы в ресторане пгт Путила. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

"По состоянию на 7 часов 5 октября в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека, из них 18 детей, которые 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Оскар" пгт Путила", - заявляют в пресс-службе. 

Читайте также: В Одесской области массово отравились шаурмой

Напишите нам
пищевое отравление отравление ГСЧС свадьба
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 