В Черновицкой области начали вакцинировать от COVID-19 детей

В Черновицкой области уже вакцинировали от COVID-19 пятерых детей. Об этом сообщает в Facebook Черновицкая облгосадминистрация.

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Двое детей получили прививку от коронавируса в Черновцах, двое – в Глубокой и один ребенок – в Герце. Иммунизированным детям от 13 до 16 лет.

Как сообщила координатор по вакцинации на Буковине Оксана Знак, среди причин, по которым родители решили сделать прививку детям, – выезд ребенка за границу на учебу, а также наличие хронических заболеваний, которые могут осложнить течение коронавируса.

26 июля 2021 года Минздрав призвал беременных женщин вакцинироваться от коронавируса.

28 июля Кабмин обновил план вакцинации до конца 2021 года: какие вакцины и когда ожидаются.

30 июля Минздрав разрешил иммунизировать детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

За прошедшие сутки, 2 августа, в Украине выявили 827 заболевших COVID-19. Больше всего новых случаев – в Киеве (198 случаев), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.

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