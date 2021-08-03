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В Черновицкой области начали вакцинировать от COVID-19 детей

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2021, 20:55
В Черновицкой области начали вакцинировать от COVID-19 детей - Фото
Вакцина от коронавируса Pfizer (фото - ЕРА)

В Черновицкой области уже вакцинировали от COVID-19 пятерых детей. Об этом сообщает в Facebook Черновицкая облгосадминистрация.

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Двое детей получили прививку от коронавируса в Черновцах, двое – в Глубокой и один ребенок – в Герце. Иммунизированным детям от 13 до 16 лет.

Как сообщила координатор по вакцинации на Буковине Оксана Знак, среди причин, по которым родители решили сделать прививку детям, – выезд ребенка за границу на учебу, а также наличие хронических заболеваний, которые могут осложнить течение коронавируса.

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дети вакцинация черновицкая область коронавирус
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