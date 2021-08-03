Коронавирус. В Украине более 800 новых заболевших, больше всего в Киеве и Донецкой области
За прошедшие сутки в Украине выявили 827 заболевших COVID-19 (днем ранее – 265). Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Киеве (198 случаев), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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За сутки в Украине умерли 26 больных COVID-19 (днем ранее – четверо), выздоровели 533 инфицированных (176), были госпитализированы – 334 (385).
Официально сделали 39 622 теста на коронавирус (17 047): методом ПЦР – 19 946 (8854), ИФА – 8229 (1776), экспресс-тестов – 11 447 (6417).
С начала эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 2 254 361 заболевшего COVID-19: выздоровели 2 187 703 человека, умерли – 52 981.
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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 198 выявленных инфицированных в сутки (днем ранее – 62)
Винницкая область – 32 (21);
Волынская – 2 (2);
Днепропетровская – 53 (9);
Донецкая – 65 (2);
Житомирская – 14 (12);
Закарпатская – 5 (0);
Запорожская – 37 (0);
Ивано-Франковская – 6 (1);
Киевская – 19 (5);
Кировоградская – 4 (1);
Луганская – 47 (6);
Львовская – 48 (12);
Николаевская – 11 (16);
Одесская – 62 (30);
Полтавская – 14 (2);
Ровенская – 15 (4);
Сумская – 24 (3);
Тернопольская – 6 (30);
Харьковская – 49 (17);
Херсонская – 36 (11);
Хмельницкая – 18 (4);
Черкасская – 32 (1);
Черновицкая – 13 (10);
Черниговская – 17 (4).
В статистику не включены данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- В Украине ужесточили правила въезда в страну из-за распространения в мире более заразного штамма коронавируса дельта. Минздрав призывает вакцинироваться: привитые будут иметь преимущества при возвращении из-за границы и могут посетить 23 страны Европы. Вакцина доступна всем желающим взрослым и некоторым подросткам 12+.
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