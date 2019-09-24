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В Харькове эвакуировали Апелляционный суд: назвали причину

В Харькове эвакуировали Апелляционный суд: назвали причину - Фото
Фото: facebook.com/Харьковский Апелляционный суд
24.09.2019, 16:02

Апелляционный суд был вынужден временно прекратить свою работу

В Харькове сегодня поступила информация о заминировании здания Апелляционного суда. Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

"Харьковский апелляционный суд вынужден временно прекратить свою работу для проведения правоохранительными органами всех необходимых действий. Проводится эвакуация работников и посетителей суда", - отметили в пресс-службе.

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В пресс-службе уточнили, что о возобновлении работы суда сообщат дополнительно.

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эвакуация минирование Харьковский Апелляционный суд
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