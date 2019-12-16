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В Харькове мужчина устроил стрельбу на улице: что известно

В Харькове мужчина устроил стрельбу на улице: что известно - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
16.12.2019, 10:35

За медицинской помощью обратился 30-летний мужчина

В Харькове произошел конфликт, в ходе которого один из его участников открыл огонь из пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

По предварительной информации, 15 декабря около 02:00 на улице Волонтерской между компанией из двух мужчин и женщины возник словесный конфликт с молодым человеком, который шел с матерью.

"Ссора переросла в драку, во время которой 25-летний гражданин совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону компании", - отметили в пресс-службе.

В результате инцидента за медицинской помощью обратился 30-летний мужчина. Полицейские изъяли фрагменты пневматического оружия.

Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

  • Вечером 5 ноября в Харькове на улице Валентиновская произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. 
  • Для дачи показаний о происшествии в полицию "пригласили" 14 человек.

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