В Харьковской области - вспышка коронавируса в психиатрической больнице

В Харьковской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции в психиатрической больнице. Об этом сообщил в Facebook глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Кучера, в области за последние сутки зафиксировано 22 случая заболевания COVID-19, 11 из них - в Областной психиатрической больнице. Источники заражения уточняются.
Всего в области зарегистрировано 147 случаев COVID-19, 75 человек госпитализировано, 55 находятся на самоизоляции. Выздоровело 15 человек, двое умерли.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE