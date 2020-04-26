В Харьковской области - вспышка коронавируса в психиатрической больнице

Иллюстративное фото: Djordje Savic/EPA

В Харьковской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции в психиатрической больнице. Об этом сообщил в Facebook глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

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По словам Кучера, в области за последние сутки зафиксировано 22 случая заболевания COVID-19, 11 из них - в Областной психиатрической больнице. Источники заражения уточняются.

Всего в области зарегистрировано 147 случаев COVID-19, 75 человек госпитализировано, 55 находятся на самоизоляции. Выздоровело 15 человек, двое умерли.

В Одесской области выявлены 32 случая заболевания COVID-19 среди медиков Подольской районной больницы.

выявлены В трех областях Украины за сутки выявлено более 40 случаев коронавируса.

На 09:00 26 апреля в Украине зарегистрировали 8617 случаев заражения коронавирусом, 209 пациентов умерло, выздоровели 840 человек .

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