В Харьковской области во время лесного пожара сгорел целый поселок: есть погибшие – видео

Последствия пожара (Фото: Facebook-аккаунт Болвинова)

Лесной пожар в Харьковской области уничтожил целый поселок, в результате возгорания погибли четыре человека. Об этом сообщил начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Четыре человека сгорели заживо. Две женщины-переселенки, еще одна местная и один мужчина. Они просто не успели убежать – пламя распространялось бешеными темпами", — написал Болвинов.

Он добавил, что огонь пришел из Донецкой области – со стороны села Рубцы перекинулся на Боровское лесничество. Верховой пожар охватил ландшафтный парк "Краснооскольский", а затем начал приближаться к селу Пески-Радьковские. Именно в этой местности, на территории одного из благотворительных фондов и погибли люди, еще двое получили ожоги.

Также в лесу и близ него сгорело около 1100 деревянных домов, 60 человек были эвакуированы.

Болвинов не исключил, что лес в Донецкой области загорелся из-за российских обстрелов.

Фото: Facebook-аккаунт Сергея Болвинова

6 сентября в Харьковской и Донецкой областях удалось локализовать масштабный лесной пожар, который начался 3 сентября.

17 сентября ГСЧС сообщила, что масштабные пожары бушуют в Донецкой, Харьковской и Полтавской областях.