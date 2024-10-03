У Харківській області під час лісової пожежі згоріло ціле селище: є загиблі – фото, відео

Наслідки пожежі (Фото: Facebook-акаунт Болвінова)

Лісова пожежа у Харківській області знищила ціле селище, внаслідок загоряння загинули чотири людини. Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

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"Четверо людей згоріли живцем. Двоє жінок-переселенок, ще одна місцева й один чоловік. Вони просто не встигли втекти – полум'я розповсюджувалося шаленими темпами", – написав Болвінов.

Він додав, що вогонь прийшов із Донецької області – з боку села Рубці перекинувся на Борівське лісництво. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк "Червонооскільський", а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські. Саме в цій місцевості, на території одного з благодійних фондів і загинули люди, ще двоє отримали опіки.

Також у лісі й поблизу нього згоріло близько 1100 дерев'яних будинків, 60 людей були евакуйовані.

Болвінов не виключив, що ліс у Донецькій області зайнявся через російські обстріли.

Фото: Facebook-акаунт Сергія Болвінова

6 вересня у Харківській і Донецькій областях вдалося локалізувати масштабну лісову пожежу, що почалася 3 вересня.

17 вересня ДСНС повідомила, що масштабні пожежі вирують у Донецькій, Харківській і Полтавській областях.