В Харьковской ОГА о границе с Россией: Ситуация в пределах области стабильная

Сегодня, 25 января, сохраняется стабильная ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковской области. Об этом написал в Facebook глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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"Проверил лично, что ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковской области абсолютно стабильна. Нестандартных активных действий со стороны сопредельного государства нет", – подчеркнул он.

По словам Синегубова, территорию круглосуточно контролируют украинские пограничники, на границе с Россией работает эффективная система дистанционного видеонаблюдения.

Чиновник добавил, что в приграничных районах области проведены работы по инженерно-техническому устройству.

Синегубов констатировал, что для пограничников важна мобильность, поэтому сотрудники погранслужбы будут работать над ее усилением.

Планируют увеличить финансирование – направить 1 млн грн на нужды четвертого отряда пограничной службы области.

В интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский заявил: "Если Россия решит усилить эскалацию, конечно, они собираются это сделать на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован".

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город всегда был и будет украинским, и на его защиту встанут не только местные жители, но и вся Украина.

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Харьков отстояли в 2014-м – "отстоим и сейчас".

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Яна Катасонова

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