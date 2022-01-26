UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Харьковской ОГА о границе с Россией: Ситуация в пределах области стабильная

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 18:09
В Харьковской ОГА о границе с Россией: Ситуация в пределах области стабильная - Фото
Ситуация на границе с Россией в пределах Харьковской области стабильная (фото - Facebook/Олег Синегубов)

Сегодня, 25 января, сохраняется стабильная ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковской области. Об этом написал в Facebook глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Проверил лично, что ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковской области абсолютно стабильна. Нестандартных активных действий со стороны сопредельного государства нет", – подчеркнул он.

По словам Синегубова, территорию круглосуточно контролируют украинские пограничники, на границе с Россией работает эффективная система дистанционного видеонаблюдения.

Чиновник добавил, что в приграничных районах области проведены работы по инженерно-техническому устройству.

Синегубов констатировал, что для пограничников важна мобильность, поэтому сотрудники погранслужбы будут работать над ее усилением.

Планируют увеличить финансирование – направить 1 млн грн на нужды четвертого отряда пограничной службы области.

Скриншот Facebook

Фото – Facebook/Олег Синегубов

Фото – Facebook/Олег Синегубов

Фото – Facebook/Олег Синегубов
  • В интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский заявил: "Если Россия решит усилить эскалацию, конечно, они собираются это сделать на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован".
  • Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город всегда был и будет украинским, и на его защиту встанут не только местные жители, но и вся Украина.
  • Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Харьков отстояли в 2014-м – "отстоим и сейчас". 

Читайте также: Украинцев спросили, как добиться мира на Донбассе. Наиболее популярны два варианта – опрос

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
граница Харьков харьковская область ОГА олег синегубов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 