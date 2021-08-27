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В Ивано-Франковске за вакцинацию обещают билеты на футбол и деньги на проездной

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 14:09
В Ивано-Франковске за вакцинацию обещают билеты на футбол и деньги на проездной - Фото
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - Volodymyr Petrov, EPA)

В Ивано-Франковске за вакцинацию с 1 сентября по 1 октября можно будет получить билеты на футбол и 100 грн на карту "Галка" для оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Facebook.

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Мэр Ивано-Франковска сообщил, что владельцы карт Галка, которые вакцинируются с 1 сентября по 1 октября, смогут обратиться в КП "Электроавтотранс" и получить на карту 100 грн.

Также вакцинированные в этот период смогут бесплатно получить в кассах стадиона "Рух" пять билетов на домашние футбольные матчи МФК "Прикарпатье".

Прививки от коронавируса, как сообщил мэр, в Ивано-Франковске ежедневно делают в городских поликлиниках и центрах массовой вакцинации.

Также Марцинкив сообщил, что педагоги Ивано-Франковска, вакцинированные до 1 сентября, получат 1000 грн премии.

  • 16 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал за вакцинацию бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню Независимости.
  • 25 августа Ляшко заявил, что в случае введения локдауна вакцинированные украинцы получат привилегии – например, смогут ходить в кинотеатры при наличии COVID-сертификата.
  • По данным МОЗ, 26 августа в Украине вакцинировали рекордное число людей - 173 435.

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Оксана Житнюк
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ивано-франковск коронавирус вакцинация футбол проезд COVID-19
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