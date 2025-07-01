В июне в Харькове тревога звучала 167 раз. Это рекорд с начала войны
Игорь Терехов (Фото: Харьковский городской совет)

В июне в Харькове было зафиксировано наибольшее количество сигналов тревоги с начала войны – 167, во время которых город подвергался атакам 142 раза с использованием различных видов оружия. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Это были ракеты, дроны и авиаудары. Цена – страшная. За месяц мы потеряли 15 мирных жителей. Еще 157 человек пострадали, среди них 25 детей", – написал он.

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По словам Терехова, общая продолжительность воздушной тревоги в Харькове составила более 204 часов, что равно восьми суткам.

В Харьковской области количество тревог и их продолжительность в июне оказалось еще больше.

За месяц сигнал воздушной тревоги в регионе звучал 211 раз. В общей сложности тревога длилась более 359 часов, что равно 15 суткам.

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