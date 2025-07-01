У червні в Харкові тривога лунала 167 разів. Це рекорд з початку війни

У підсумку тривалість повітряної небезпеки за місяць дорівнює восьми добам

Ігор Терехов (Фото: Харківська міська рада)

У червні в Харкові зафіксована найбільша кількість сигналів тривоги з початку війни – 167, під час яких місто було атаковано 142 рази з використанням різних видів зброї. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Це були і ракети, і дрони, і авіаційні удари. Ціна – страшна. За місяць ми втратили 15 мирних мешканців. Постраждали ще 157 осіб, серед яких 25 дітей", – написав він.

За словами Терехова, загальна тривалість повітряної тривоги у Харкові становила понад 204 години, що дорівнює восьмим добам.

В Харківській області кількість тривог та їхня тривалість у червні виявилася ще більшою.

За місяць сигнал повітряної небезпеки в регіоні лунав 211 разів. Назагал тривога тривала понад 359 годин, що дорівнює 15 добам.