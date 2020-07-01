В Житомире ослабляют карантин: откроются ТРЦ, поликлиники и фитнес-центры

С 1 июля в Житомире ослабляют карантин. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
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С сегодняшнего дня в Житомире возобновят работу:
- поликлиники и амбулатории;
- торгово-развлекательные центры, за исключением детских комнат и площадок;
- спортивные залы, фитнес-центры и заведения культуры;
- отели, хостелы.
Также будут разрешены массовые мероприятия при условии соблюдения дистанции между участниками.
С 6 июля возобновит работу с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу Центр предоставления административных услуг.
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