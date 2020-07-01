В Житомире ослабляют карантин: откроются ТРЦ, поликлиники и фитнес-центры

Фото - пресс-служба Житомирской ОГА

С 1 июля в Житомире ослабляют карантин. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

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С сегодняшнего дня в Житомире возобновят работу:

- поликлиники и амбулатории;

- торгово-развлекательные центры, за исключением детских комнат и площадок;

- спортивные залы, фитнес-центры и заведения культуры;

- отели, хостелы.

Также будут разрешены массовые мероприятия при условии соблюдения дистанции между участниками.

С 6 июля возобновит работу с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу Центр предоставления административных услуг.

во Львове и Киеве , которые являются одними из лидеров по заболеваемости, ослабили карантин. На прошлой неделе

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что эпидемическую ситуацию ухудшают ослабления карантина в регионах. По его мнению, местные власти снимают ограничения ради "политических баллов".

С начала эпидемии в стране зарегистрировали 44 998 заболевших COVID-19, из них 1173 умерли, а 19 548 выздоровели.

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