В Житомире задержали боевика ИГ из списка Интерпола – СБУ

Задержанного иностранца хотят экстрадировать, сообщают в СБУ

В Житомире задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол как участника международной террористической организации Исламское госдуарство. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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По данным правоохранителей, мужчина является выходцем из Центральной Азии. На территории украины пытался скрыться от ответственности и получить вид на временное жительство.

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Суд назначил задержанному экстрадиционный арест.

В ноябре 2019-го СБУ задержала в Киевской области одного из главарей террористов ИГИЛ.

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Марк Сировой

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