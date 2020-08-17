В Житомире задержали боевика ИГ из списка Интерпола – СБУ
17.08.2020, 14:40
Задержание участника ИГИЛ в Житомире (фото - СБУ)
Задержанного иностранца хотят экстрадировать, сообщают в СБУ
В Житомире задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол как участника международной террористической организации Исламское госдуарство. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
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По данным правоохранителей, мужчина является выходцем из Центральной Азии. На территории украины пытался скрыться от ответственности и получить вид на временное жительство.
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Суд назначил задержанному экстрадиционный арест.
- В ноябре 2019-го СБУ задержала в Киевской области одного из главарей террористов ИГИЛ.
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