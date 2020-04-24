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В Карпатах горел национальный парк

В Карпатах горел национальный парк - Фото
Иллюстративное фото (фото - пресс-служба ГСЧС)
24.04.2020, 14:10

Причину пожара и ущерб устанавливают специалисты

В Ивано-Франковской области на горе Васкул на территории Карпатского нацпарка произошло возгорание сухой травы и елок на площади 1,5 га. Об этом сегодня сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

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Пожар был зафиксирован 23 апреля в 12:05. "Пожар десяти елок и сухой травы двумя ячейками на общей площади 1,5 га на открытой территории Карпатского национального природного парка", - отмечается в сообщении.

Причину пожара и ущерб устанавливают специалисты.

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В пресс-службе областного ГСЧС напомнили, что дым в туманные и безветренные дни может образовывать смог и надолго зависать в воздухе. В этом случае ухудшается видимость на дорогах, что приводит к увеличению частоты ДТП, аварий. "Кроме того, попадая в легкие, смог вызывает существенное ухудшение здоровья человека", - добавили в ГСЧС.

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На Прикарпатье в течение минувших суток зафиксировали 45 пожаров, из них 34 – это возгорания в природных экосистемах.

  • 17 апреля сообщалось, что в девяти лесных хозяйствах северной части Житомирской области бушуют пожары. В областном управлении ГСЧС сообщали как минимум о двух сгоревших жилых домах.
  • 18 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в полиции рассматривают две версии причин возникновения пожаров в Житомирской области - возгорание в результате сильных сухих ветров, оборвавших линии электропередач, и поджог.
  • 19 апреля пожары едва не перекинулись в Беларусь.

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Арина Толина
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