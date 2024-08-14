В киевском кафе на Рейтарской сработала граната: пострадавших нет
Вечером 14 августа в киевском кафе взорвали гранату, жертв нет. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
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"На улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату", – написал он.
Впоследствии городской глава уточнил, что в одном из кафе в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении. Пострадавших и разрушений нет.
- 11 мая 2024 года в Броварах Киевской области прогремел взрыв, было двое пострадавших – мужчина, бросивший гранату, и полицейский.
- 21 июня в Буче мужчина сел в машину к незнакомцу и, угрожая гранатой, потребовал отвезти его к границе с соседним государством.
- 29 июня правоохранители задержали мужчину, который взорвал гранату на Троещине на левом берегу Киева, в результате чего повреждены 11 автомобилей.
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