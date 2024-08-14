В киевском кафе на Рейтарской сработала граната: пострадавших нет
Улицы Рейтарская в Киеве (Фото: ТиКиев)

Вечером 14 августа в киевском кафе взорвали гранату, жертв нет. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"На улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату", – написал он.

Впоследствии городской глава уточнил, что в одном из кафе в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении. Пострадавших и разрушений нет.

Читайте также: В Луцке на дороге взорвали гранату, есть пострадавшие – фото с места

войнагранатакиеввиталий кличко