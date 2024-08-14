У київському кафе на Рейтарській спрацювала граната: постраждалих немає

Потерпілих та руйнувань немає, повідомив мер Києва Віталій Кличко

Вулиця Рейтарська у Києві (Фото: ТиКиїв)

Ввечері 14 серпня у київському кафе підірвали гранату, жертв немає. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

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"На вулиці Рейтарській, в одному з кафе, за попередньою інформацією, підірвали гранату", – написав він.

Згодом міський голова уточнив, що в одному з кафе внаслідок спрацювання навчальної гранати відбулось задимлення у приміщенні. Потерпілих та руйнувань немає.

11 травня 2024 року у Броварах Київської області пролунав вибух, було двоє постраждалих – чоловік, який кинув гранату, та поліціянт.

21 червня у Бучі чоловік сів у машину до незнайомця і, погрожуючи гранатою, вимагав відвезти його до кордону з сусідньою державою.

29 червня правоохоронці затримали чоловіка, який підірвав гранату на Троєщині на лівому березі Києва, внаслідок чого пошкоджені 11 авто.

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