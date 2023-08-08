В Краматорске прилеты
08.08.2023, 00:44
Иллюстративное фото: Донецкая ОВА
В первый час 8 августа Краматорск подвергся ракетным ударам российской оккупационной армии. Об этом сообщил журналист LIGA.net в прифронтовом городе.
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Приблизительно в 00:28 прогремел одиночный взрыв, спустя 12 минут – еще один.
"Где-то в центр", – предположил источник в городе.
В 00:33 онлайн-мониторинг Воздушных сил сообщил об угрозе применения российскими террористами баллистического вооружения.
Сирену воздушной тревоги (типично для близких к линии фронта городов и поселков) дать вовремя не успели из-за малого подлетного времени ракет/снарядов, которое составляет от считанных секунд до минут.
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Скриншоты: deepstatemap.live
- 7 августа 2023 года вечером Россия дважды ударила ракетами, предварительно "Искандерами", по Покровску: попали в жилой многоэтажный дом и гостиницу. Погибли по меньшей мере пять человек, раненых и травмированных более 30-ти.
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