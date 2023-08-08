В Краматорске прилеты

В первый час 8 августа Краматорск подвергся ракетным ударам российской оккупационной армии. Об этом сообщил журналист LIGA.net в прифронтовом городе.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Приблизительно в 00:28 прогремел одиночный взрыв, спустя 12 минут – еще один.

"Где-то в центр", – предположил источник в городе.

В 00:33 онлайн-мониторинг Воздушных сил сообщил об угрозе применения российскими террористами баллистического вооружения.

Сирену воздушной тревоги (типично для близких к линии фронта городов и поселков) дать вовремя не успели из-за малого подлетного времени ракет/снарядов, которое составляет от считанных секунд до минут.

Новость дополняется...

Скриншоты: deepstatemap.live

7 августа 2023 года вечером Россия дважды ударила ракетами, предварительно "Искандерами", по Покровску: попали в жилой многоэтажный дом и гостиницу. Погибли по меньшей мере пять человек, раненых и травмированных более 30-ти.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.