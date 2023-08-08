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В Краматорске прилеты

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 00:44
В Краматорске прилеты - Фото
Иллюстративное фото: Донецкая ОВА

В первый час 8 августа Краматорск подвергся ракетным ударам российской оккупационной армии. Об этом сообщил журналист LIGA.net в прифронтовом городе.

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Приблизительно в 00:28 прогремел одиночный взрыв, спустя 12 минут – еще один.

"Где-то в центр", – предположил источник в городе.

В 00:33 онлайн-мониторинг Воздушных сил сообщил об угрозе применения российскими террористами баллистического вооружения.

Сирену воздушной тревоги (типично для близких к линии фронта городов и поселков) дать вовремя не успели из-за малого подлетного времени ракет/снарядов, которое составляет от считанных секунд до минут.

Новость дополняется...

Скриншоты: deepstatemap.live

Євген Пилипенко
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