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Украина воюет против РФ со связанными за спиной руками из-за ограничений Запада – эксперт

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 15:40
Украина воюет против РФ со связанными за спиной руками из-за ограничений Запада – эксперт - Фото
Шон Белл (скриншот)

Силы обороны Украины вынуждены сражаться с российскими оккупантами "со связанными за спиной руками" из-за ограничений, наложенных Западом на то, как Украина должна использовать его военную помощь. Так считает приглашенный военный аналитик Sky News Шон Белл, отставной вице-маршал авиации британских Королевских ВВС.

По его мнению, хоть атаки беспилотников на Москву и подтачивают моральный дух населения страны-оккупанта РФ, Украина якобы все еще не может нанести "серьезный" ущерб на территории России из-за ограничений.

Белл напомнил, что президенту Владимиру Зеленскому "не разрешено использовать западное оружие для нападения на российскую территорию, а это наиболее боеспособное оружие, которое может позволить ему действительно нанести некоторый ущерб".

По словам бывшего летчика-истребителя, "приватно большая часть Запада видит, что Зеленскому приходится сражаться со связанными за спиной руками — Россия может атаковать украинскую территорию, но Украина не может нанести такой же [уровень ущерба] в ответ".

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"Все это вызвано легкой паранойей Запада, что это [перенос войны на территорию агрессора с помощью западных вооружений] приведет к эскалации конфликта", – считает Белл.

В свое время он командовал 1 истребительной эскадрильей ВВС Британии (1999- 2001) и Harrier Force (2005-2007), участвовал во многих зарубежных операциях: в Боснии и Сараево, Ираке и Афганистане. Позднее был гендиректором проектов ВС Саудовской Аравии, сейчас предоставляет консультационные услуги в области обороны национальным и международным клиентам.

  • В середине июля 2023 года главнокомандующий ВСУ Залужный в интервью американской газете заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым, несмотря на переживания некоторых союзников по поводу вероятной реакции Кремля.
  • Говоря о запрете союзников использовать их оружие на территории РФ, Залужный сказал, что "на войне врага можно и нужно убивать на его территории. И если наши партнеры боятся, что для этого будет использовано их оружие, мы будем убивать своим". По словам главкома, почему, спасая украинцев, он должен "спрашивать у кого-то разрешения, что ему можно делать на вражеской территории".
Євген Пилипенко
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