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Україна воює проти Росії зі зв'язаними за спиною руками через обмеження, накладені Заходом – експерт

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 15:40
Україна воює проти Росії зі зв'язаними за спиною руками через обмеження, накладені Заходом – експерт - Фото
Шон Белл (скриншот)

Сили оборони України змушені боротися з російськими окупантами "зі зв'язаними за спиною руками" через обмеження, накладені Заходом на те, як Україна має використовувати його військову допомогу. Так вважає запрошений військовий аналітик Sky News Шон Белл, відставний віцемаршал авіації британських Королівських ВПС.

На його думку, хоч атаки безпілотників на Москву і підточують моральний дух населення країни-окупанта РФ, Україна нібито все ще не може завдати "серйозних" ушкоджень на території Росії через обмеження.

Белл нагадав, що президенту Володимиру Зеленському "не дозволено використовувати західну зброю для нападу на російську територію, а це найбільш боєздатна зброя, яка може дозволити йому справді завдати певних ушкоджень".

За словами колишнього льотчика-винищувача, "приватно більша частина Заходу бачить, що Зеленському доводиться битися зі зв'язаними за спиною руками — Росія може атакувати українську територію, але Україна не може завдати такого ж [рівню шкоди] у відповідь".

Читайте також: Залужний про контрнаступ: Ситуація розвивається згідно з планом

"Все це викликано легкою параноєю Заходу, що це [перенесення війни на територію агресора за допомогою західного озброєння] призведе до ескалації конфлікту", – вважає Белл.

Свого часу він командував 1 винищувальною ескадрильєю ВПС Британії (1999-2001) і Harrier Force (2005-2007), брав участь у багатьох закордонних операціях: у Боснії та Сараєво, Іраку та Афганістані. Пізніше був гендиректором проєктів ЗС Саудівської Аравії, зараз надає консультаційні послуги в галузі оборони національним та міжнародним клієнтам.

  • У середині липня 2023 року головнокомандувач ЗСУ Залужний в інтерв'ю американській газеті заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим, попри переживання деяких союзників щодо ймовірної реакції Кремля.
  • Говорячи про заборону союзників використовувати їхню зброю на території РФ, Залужний сказав, що "на війні ворога можна і потрібно вбивати на його території. І якщо наші партнери бояться, що для цього буде використана їхня зброя, ми вбиватимемо своєю". За словами головкому, чому, рятуючи українців, він має "питати у когось дозволу, що йому можна робити на ворожій території".
Євген Пилипенко
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