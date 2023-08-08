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У Краматорську прильоти

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 00:44
У Краматорську прильоти - Фото
Ілюстративне фото: Донецька ОВА

У першу годину 8 серпня Краматорськ зазнав ракетних ударів російської окупаційної армії. Про це повідомив журналіст LIGA.net у прифронтовому місті.

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Приблизно о 00:28 прогримів одиничний вибух, через 12 хвилин – ще один.

"Десь у центр", – припустив співрозмовник у місті.

О 00:33 онлайн-моніторинг Повітряних сил повідомив про загрозу застосування російськими терористами балістичного озброєння.

Сирену повітряної тривоги (типово для близьких до лінії фронту міст та селищ) дати вчасно не встигли через малий підлітний час ракет/снарядів, що становить від лічених секунди до хвилин.

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Скриншоти: deepstatemap.live

7 серпня 2023 року ввечері Росія двічі вдарила ракетами, попередньо "Іскандерами", по сусідньому Покровську: влучили у житловий багатоповерховий будинок та готель. Загинули щонайменше п'ятеро людей, поранених та травмованих – понад 30.

Євген Пилипенко
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