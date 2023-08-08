У Краматорську прильоти

У першу годину 8 серпня Краматорськ зазнав ракетних ударів російської окупаційної армії. Про це повідомив журналіст LIGA.net у прифронтовому місті.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Приблизно о 00:28 прогримів одиничний вибух, через 12 хвилин – ще один.

"Десь у центр", – припустив співрозмовник у місті.

О 00:33 онлайн-моніторинг Повітряних сил повідомив про загрозу застосування російськими терористами балістичного озброєння.

Сирену повітряної тривоги (типово для близьких до лінії фронту міст та селищ) дати вчасно не встигли через малий підлітний час ракет/снарядів, що становить від лічених секунди до хвилин.

Новина доповнюється...

Скриншоти: deepstatemap.live

7 серпня 2023 року ввечері Росія двічі вдарила ракетами, попередньо "Іскандерами", по сусідньому Покровську: влучили у житловий багатоповерховий будинок та готель. Загинули щонайменше п'ятеро людей, поранених та травмованих – понад 30.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.