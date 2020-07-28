В Луганской области произошел обвал на шахте: погиб горняк

Причины несчастного случая установят после проведения судебных экспертиз

В Луганской области на шахте Новодружеская 27 июля погиб горняк, устанавливаются обстоятельства его смерти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

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"Установлено, что 27 июля около 15:50 в угледобывающем предприятии при выполнении работ по уборке породы произошел обвал бетонной плиты с кровли породы, в результате которого проходчик получил несовместимые с жизнью телесные повреждения", - отметили в пресс-службе.

Данный факт квалифицирован по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека).

Причины несчастного случая будут установлены после проведения нескольких судебных экспертиз.

произошло обесточивание шахты Котляревская ГП Селидовуголь в Новогродовке Донецкой области. 6 июля

Арина Толина

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