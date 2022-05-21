В Минэкологии успокоили: "полного вымирания Азовского моря" из-за Азовстали не будет
Нет подтверждений загрязнения Азовского моря токсичными отходами с разбомбленного Россией завода "Азовсталь" в Мариуполе. В этом заверил в эфире общенационального телемарафона и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Стрелец.
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По его словам, получив информацию о такой угрозе от де-юре городских властей (город полностью оккупирован войсками РФ с середины мая. — Прим. ред.), Минэкологии обратилось к экспертам и экологическим службам, и все "самые качественные ученые работали над этим вопросом". Горсовет писал о "концентрированном растворе сероводорода".
"Мы не имеем такого подтверждения [загрязнения], потому что установить, что там происходит, очень сложно", – сказал Стрелец.
Он заверил, что даже в случае повреждения защитной дамбы и попадания воды из дренажного канала в море "существенных каких-то изменений и влияния на ситуацию в море не произойдет".
Министр пояснил, что при этом концентрация токсичных веществ в результате многократного разведения морской водой будет "значительно ниже предела их обнаружения".
Стрелец повторил, что объективно оценить произошедшее на территории завода и потенциальный ущерб экосистеме Азовского моря невозможно: попасть на оккупированную территорию специалисты не могут.
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