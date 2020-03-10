В Николаеве грабители со стрельбой ворвались в дом экс-банкира: ранили его жену

В Николаеве двое вооруженных мужчин ворвались в дом 61-летнего экс-банкира и топ-менеджера в госпредприятии Зоря-Маршпроект, где совершили стрельбу, ранив его 38-летнюю жену и нанеся побои его теще. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники.
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Жена 61-летнего мужчины сейчас находится в больнице. Также в доме был несовершеннолетний сын и теща бывшего банкира: женщине нанесли побои, а сын успел спрятаться.
Мужчина дал отпор грабителям, поэтому они схватили незначительную сумму денег и сбежали. Сейчас их ищет полиция.
В пресс-службе областной полиции отказались оперативно подтвердить LIGA.net информацию о том, что разбой произошел в доме экс-банкира, а ныне топ-менеджера в госпредприятии Зоря-Маршпроект.
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