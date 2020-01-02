Фото: ГСЧС

В Николаевской области сгорел тепловоз пассажирского поезда Харьков - Херсон. Об этом сообщает ГСЧС.

В 11:36 поступило сообщение о том, что у станции Любино в Николаевской области загорелся тепловоз поезда Харьков - Херсон. Выяснилось, что машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но не удалось. В 12:00 пожарные локализовали пожар, в 12:35 ликвидировали на площади 10 кв. м, причина - замыкание высоковольтной камеры секции Б тепловоза.

Тепловоз отцепили от вагонов поезда и отогнали на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал.

13 августа 2019 года на Николаевский железнодорожный вокзал прибыл поезд Херсон-Киев, который загорелся в пути.

5 ноября 2019 года в Киевской области между станциями Ирпень и Беличи загорелся локомотив поезда Киев - Ковель.

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