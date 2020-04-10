В Одессе отпразднуют День освобождения города от нацистов, несмотря на карантин

Фото: odessatourism.org

Сегодня, 10 апреля, в Одессе в условиях общенационального карантина из-за коронавируса отметят День освобождения города от нацистских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов сказал, что в этом году празднование пройдет "с рядом ограничений". Он призвал одесситов придерживатся карантинных мер: на улице использовать защитные средства, соблюдать дистанцию между людьми и минимизировать контакты.

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Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19, которым в Украине введен ряд ограничительных мер. 8 апреля