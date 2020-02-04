В Одессе пытались помешать демонтажу барельефа Жукову: фото

Фото: dumskaya.net

Представители нескольких патриотических организаций и студенты Одесского национального университета имени Мечникова демонтировали барельеф советского маршала Георгия Жукова, который висел на стене дома № 62 по улице Новосельского. Об этом сообщает Думская.

Им пытались помешать пророссийски настроенные граждане. В итоге памятную доску вывезли на машине в неизвестном направлении.

Один из участников акции Александр Ершов отметил, что патриотические организации пять лет добивались демонтажа барельефа в соответствии с законом об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

Они обратились с требованием выполнить закон к ректору университета Игорю Ковалю.

"Выяснилось, что памятная доска не передавалась на баланс вузу. В связи с этим и на основании закона ректор дал согласие на демонтаж барельефа силами общественности", - уточнил общественник.

Фото: dumskaya.net

Справка. Новосельского, 62 - памятник архитектуры и градостроительства местного значения под названием "Здание отдельных комнат". Дом был построен в 1883 году по проекту архитектора Александра Чичкина. В 1927 году его реконструировали в студенческое общежитие. Сейчас в доме живут студенты исторического факультета ОНУ. После Второй мировой войны в здании несколько лет размещался штаб Одесского военного округа, которым тогда командовал Жуков.

1 ноября мэр города Геннадий Труханов заявил, что демонтаж памятного знака советскому маршалу Георгию Жукову со здания облвоенкомата – это "плевок в лицо одесситам".

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