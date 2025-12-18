В Одессе во дворе многоэтажки упал дрон, повреждена инфраструктура – фото

В результате вражеской атаки вечером 18 декабря в Одессе повреждена гражданская инфраструктура и квартиры

Атака на Одессу (Фото: t.me/odesaMVA)

Вечером 18 декабря Россия атаковала Одессу. Обломки дрона упали во дворе многоэтажки, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

В результате атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры и квартир местных жителей. По состоянию на 21:35 о пострадавших информация не поступала.

На местах работают оперативные штабы и соответствующие службы. Проводится обследование и оценка повреждений, жителям оказывается помощь. Перед этим Воздушные силы предупредили об опасности дронов с юго-запада в направлении Одессы.

По данным "Думской", речь идет как минимум о двух многоэтажках. Одна из них расположена на Люстдорфской дороге. Вторая – на Педагогической, по предварительным данным, жилой комплекс "Акапулько".

ДОПОЛНЕНО в 22:47. Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что один из ударных дронов попал в балкон 22 этажа многоэтажного дома. А в другом доме из-за попадания БпЛА поврежден фасад и квартира на 15-м этаже: выбиты окна, повреждено имущество.

В обоих случаях обошлось без дальнейшего возгорания. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

