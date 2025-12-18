В Одесі на подвір'ї багатоповерхівки упав дрон, пошкоджено інфраструктуру – фото

Внаслідок ворожої атаки ввечері 18 грудня в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру та помешкання

Атака на Одесу (Фото: t.me/odesaMVA)

Ввечері 18 грудня Росія атакувала Одесу. Уламки дрона впали на подвір'ї багатоповерхівки, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок атаки є пошкодження цивільної інфраструктури та помешкань місцевих мешканців. Станом на 21:35 про постраждалих інформація не надходила.

На місцях працюють оперативні штаби та відповідні служби. Проводиться обстеження й оцінка пошкоджень, мешканцям надається допомога. Перед цим Повітряні сили попередили про небезпеку дронів з південного заходу у напрямку Одеси.

За даними "Думської", йдеться щонайменше про дві багатоповерхівки. Одна з них розташована на Люстдорфській дорозі. Друга – на Педагогічній, попередньо житловий комплекс "Акапулько".

ДОПОВНЕНО о 22:47. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що один з ударних дронів влучив у балкон 22 поверху багатоповерхового будинку. А в іншому будинку через влучання БпЛА пошкоджено фасад та квартиру на 15-му поверсі: вибито вікна, пошкоджено майно.

В обох випадках обійшлося без подальшого загоряння. Інформація про постраждалих або загиблих не надходила.

