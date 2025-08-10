В Одесской области в результате взрывов в море погибли три человека

Двое мужчин и женщина получили смертельные травмы во время купания в результате подрыва неизвестных предметов

Море (Иллюстративное фото: Depositphoto)

В Одесской области полиция выясняет обстоятельства гибели трех человек в результате подрыва неизвестных предметов в море. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По данным правоохранителей, в воскресенье, 10 августа, во время купания в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли трое отдыхающих – женщина и двое мужчин.

Инцидент произошел в Каролино-Бугазской общине Белгород-Днестровского района. Сейчас там работают полицейские, взрывотехники и спасатели.

Правоохранители призвали жителей и гостей Одесской области строго соблюдать правила режима военного положения: не выходить на пляжные участки Черноморского побережья, доступ к которым запрещен.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что один человек погиб в Каролино-Бугазе, еще мужчина и женщина – в Затоке. Он подтвердил, что люди подорвались во время купания в запрещенных для отдыха зонах.

Глава ОВА напомнил, что в области официально функционируют 32 безопасные зоны для купания: 30 – в Одессе, по одной – в Черноморске и Приморском Измаильского района.

ДОПОЛНЕНО В 14:50. Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины напомнили, что в Черном море сохраняется активная минная опасность.

Военные призвали граждан не приближаться к неизвестным предметам в воде или на берегу, а также не игнорировать запретительные знаки или предупреждения.

При обнаружении подозрительных объектов нужно сообщать в соответствующие службы.

Фото: Нацполиция