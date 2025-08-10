В Одеській області в результаті вибухів у морі загинули три людини

В Одеській області в результаті вибухів у морі загинули три людинидоповнено
В Одеській області поліція з’ясовує обставини загибелі трьох людей у результаті підриву невідомих предметів у морі. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.
За даними правоохоронців, у неділю, 10 серпня, під час купання в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників – жінка та двоє чоловіків.
Інцидент стався в Кароліно-Бугазькій громаді Білгород-Дністровського району. Наразі там працюють поліціянти, вибухотехніки та рятувальники.
Правоохоронці закликали жителів та гостей Одеської області суворо дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя, доступ до яких заборонено.
Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка – у Затоці. Він підтвердив, що люди підірвалися під час купання в заборонених для відпочинку зонах.
Глава ОВА нагадав, що в області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 – в Одесі, по одній – у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району.
ДОПОВНЕНО О 14:50. Військово-морські сили Збройних Сил України нагадали, що наразі у Чорному морі зберігається активна мінна небезпека.
Військові закликали громадян не наближатися до невідомих предметів у воді чи на березі, а також не ігнорувати заборонні знаки чи попередження.
У разі виявлення підозрілих об’єктів потрібно повідомляти відповідні служби.
- 23 липня у дельті Дунаю в Одеській області стався вибух на судні-земснаряді. У результаті вибуху загинули троє працівників Адміністрації морських портів України.
