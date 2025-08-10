В Одеській області в результаті вибухів у морі загинули три людини

Двоє чоловіків та жінка отримали смертельні травми під час купання внаслідок підриву невідомих предметів

Море (Ілюстративне фото: Depositphoto)

В Одеській області поліція з’ясовує обставини загибелі трьох людей у результаті підриву невідомих предметів у морі. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

За даними правоохоронців, у неділю, 10 серпня, під час купання в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників – жінка та двоє чоловіків.

Інцидент стався в Кароліно-Бугазькій громаді Білгород-Дністровського району. Наразі там працюють поліціянти, вибухотехніки та рятувальники.

Правоохоронці закликали жителів та гостей Одеської області суворо дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя, доступ до яких заборонено.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка – у Затоці. Він підтвердив, що люди підірвалися під час купання в заборонених для відпочинку зонах.

Глава ОВА нагадав, що в області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 – в Одесі, по одній – у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району.

ДОПОВНЕНО О 14:50. Військово-морські сили Збройних Сил України нагадали, що наразі у Чорному морі зберігається активна мінна небезпека.

Військові закликали громадян не наближатися до невідомих предметів у воді чи на березі, а також не ігнорувати заборонні знаки чи попередження.

У разі виявлення підозрілих об’єктів потрібно повідомляти відповідні служби.

Фото: Нацполіція