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В Одесской области из окна больницы выпали двое детей - полиция

В Одесской области из окна больницы выпали двое детей - полиция - Фото
Капельница (фото - unsplash.com)
28.10.2019, 13:16

Детей оставили без присмотра, в результате они выпали из окна второго этажа

В больнице в Великомихайловском районе Одесской области из окна выпали сразу двое детей. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Мальчик с девочкой, 2017 и 2014 рождения, выпали из окна палаты на втором этаже. В результате падения девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее младший брат - повреждение позвоночника", - отметили в пресс-службе.

Накануне детей забрали представители службы по делам детей из неблагополучной семьи, условия жизни которой для них были неприемлемы. Для обследования их доставили в районную больницу, поместили в палату на втором этаже. Именно из ее окна дети, оставленные без присмотра медперсонала, и упали.

Детей госпитализировали в областную детскую больницу.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса, будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего, а также лица, которые в ней виноваты.

За подобное правонарушение законом предусмотрено до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

  • 22 октября в столичном роддоме на улице Багговутовской из окна палаты на седьмом этаже выпала 32-летняя женщина, которая несколько дней назад родила.
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