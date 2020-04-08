В ОРЛО - первая смерть от коронавируса: что известно

Во временно оккупированном Антраците Луганской области от коронавируса умер мужчина, это первый летальный случай в ОРЛО. Об этом сегодня сообщили LIGA.net медики одной из больниц.
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По словам врача, мужчина был средней тяжести, его состояние резко ухудшилось, в результате он умер. Ранее он приехал из Москвы.
"Его жена работала в детсаду, она тоже заразилась, можете представить, какие могут быть масштабы возможного заражения", - уточнил собеседник.
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Все детсады в Антраците, Хрустальном (Красный Луч, - ред.) и Петровском закрыли. Въезд личного транспорта ограничили. По состоянию на 6 апреля, всего на территории ОРЛО – четыре случая инфицирования COVID-19.
"Людей в масках на улице уже много, но если не объявят карантин, то на Пасху получим вспышку коронавируса", - добавил врач.
Собеседники рассказали LIGA.net, что при этом обстановка в Луганске остается без изменений.
"Вчера в новостях по телеканалам ни слова о коронавирусе у нас, все замалчивается", - подчеркнула луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.
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