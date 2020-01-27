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В поезде Киев-Москва нашли загранпаспорта и монеты: фото

В поезде Киев-Москва нашли загранпаспорта и монеты: фото - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
27.01.2020, 14:43

Пакеты спрятали в одном из вагонов поезда

В пункте контроля Конотоп пограничники совместно с сотрудниками таможни в поезде Киев-Москва обнаружили украинские загранпаспорта, монеты и украшения. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Вечером 26 января во время осмотра одного из вагонов, в конструктивных полостях купе, правоохранители нашли хорошо спрятанные четыре пакета.

В пакетах находилось 22 украинских загранпаспорта, 300 единиц бижутерии и 500 монет.

Фото: dpsu.gov.ua

Товар и документы изъяли. Продолжается экспертиза предметов и мероприятия по установлению их владельца.

Фото: dpsu.gov.ua

  • 5 декабря рекордную партию сигарет обнаружили пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска Порубное на границе с Румынией.

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