В поезде Киев-Москва нашли загранпаспорта и монеты: фото

Фото: dpsu.gov.ua

В пункте контроля Конотоп пограничники совместно с сотрудниками таможни в поезде Киев-Москва обнаружили украинские загранпаспорта, монеты и украшения. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Вечером 26 января во время осмотра одного из вагонов, в конструктивных полостях купе, правоохранители нашли хорошо спрятанные четыре пакета.

В пакетах находилось 22 украинских загранпаспорта, 300 единиц бижутерии и 500 монет.

Фото: dpsu.gov.ua

Товар и документы изъяли. Продолжается экспертиза предметов и мероприятия по установлению их владельца.

Фото: dpsu.gov.ua