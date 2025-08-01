В результате российского удара по Сумам поврежден пассажирский поезд – фото
В пятницу, 1 августа, россияне нанесли удар по Сумах, поврежден пассажирский поезд, который находился на вокзале. Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізниці.
По данным государственного предприятия, последствия атаки – в том числе и на вокзале областного центра.
В частности, повреждены окна в поезде №45 Харьков – Ужгород. Пассажиры поезда не пострадали, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны.
В Укрзалізниці отметили, что поезд продолжает движение по графику.
Сумская областная военная администрация уточнила, что оккупанты били по железнодорожному вокзалу двумя беспилотниками.
- Россияне регулярно атакуют гражданский транспорт в Сумской и других приграничных областях. 27 июля они ударили дроном по автобусу на территории Юнаковской громады.
- Жертвами удара стали три женщины. Еще десятки пассажиров получили ранения.
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