В результате российского удара по Сумам поврежден пассажирский поезд – фото

Оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу двумя дронами, уточнили в Сумской ОГА

Поезд (Фото: Укрзалізниця)

В пятницу, 1 августа, россияне нанесли удар по Сумах, поврежден пассажирский поезд, который находился на вокзале. Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізниці.

По данным государственного предприятия, последствия атаки – в том числе и на вокзале областного центра.

В частности, повреждены окна в поезде №45 Харьков – Ужгород. Пассажиры поезда не пострадали, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны.

В Укрзалізниці отметили, что поезд продолжает движение по графику.

Сумская областная военная администрация уточнила, что оккупанты били по железнодорожному вокзалу двумя беспилотниками.

Фото: Сумская ОВА